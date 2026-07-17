Esclusioni dal nuovo cast | Sophie Codegoni e non solo L’indiscrezione

Il nuovo cast di Tale e Quale Show è stato annunciato, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. Secondo le indiscrezioni, Sophie Codegoni e Shaila Gatta non sono state confermate tra i partecipanti. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, mentre il programma si prepara alla prossima stagione. Le voci circolano anche su altri possibili cambiamenti nel cast, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Tale e Quale Show, svelato il nuovo cast: grandi sorprese e due nomi rimasti fuori, Sophie Codegoni e Shaila Gatta? Cosa emerge dall’indiscrezione. Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare. Il nuovo cast di Tale e Quale Show è stato svelato e, come ogni anno, l’annuncio ha acceso la curiosità del pubblico, pronto a scoprire quali saranno i protagonisti chiamati a trasformarsi in alcune delle più grandi icone della musica italiana e internazionale. Il programma condotto da Carlo Conti torna con una squadra di concorrenti pronti a mettersi completamente in gioco tra canto, imitazione, trucco e trasformazioni spettacolari. Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto un messaggio nei DM di Instagram dove emerge: “Come l’altro anno scartate Sophie Codegoni e Shaila Gatta”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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