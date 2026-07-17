Durante un temporale, un uomo è uscito in giardino per mettere al riparo l’auto e è stato colpito in testa da un grande chicco di grandine. Ha riportato ferite sanguinanti e ha descritto di essere stato in condizioni critiche, con medici che hanno avuto difficoltà a credere alle sue parole. L’incidente si è verificato in un momento di forte precipitazione e ha causato ferite visibili sulla testa dell’uomo.

Quella che doveva essere una semplice corsa per mettere al riparo l’auto si è trasformata in un incidente tutt’altro che banale. È successo a Ivano Milazzo, 60 anni, residente a Porte, nel Pinerolese, che durante il violento temporale abbattutosi sul Torinese è stato colpito alla testa da un gigantesco chicco di grandine, riportando una ferita che ha reso necessario il trasporto al pronto soccorso. L’uomo era uscito di casa nel tentativo di proteggere il parabrezza della propria vettura, ma nel giro di pochi istanti è stato centrato da quello che lui stesso ha descritto come “una mattonella di ghiaccio”. “È stata una bella mazzata in testa, persino i medici faticavano a crederci, ha raccontato dal pronto soccorso di Pinerolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero una maschera di sangue, anche i medici faticavano a crederci”: esce in giardino durante il temporale e viene colpito in testa da un gigantesco chicco di grandine

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