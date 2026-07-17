enzo gragnaniello delizia il pubblico di napoli

La terza serata di “Sulle note del mare” si è svolta a Villa Doria D’Angri, all’interno dell’università Parthenope, con un pubblico presente. Il concerto è stato tenuto dal Maestro Enzo Gragnaniello, accompagnato dai Solis String Quartet. La serata si è svolta in una location suggestiva, attirando gli appassionati di musica.

Successo per la terza serata di “sulle note del mare”. La location è di quelle suggestive, Villa Doria D’Angri, all’interno dell’università Parthenope, al resto ci pensa il Maestro Enzo Gragnaniello, accompagnato dai Solis String Quartet. Tema della serata, l’amore. Che cos’è davvero l’amore? Da millenni poeti, filosofi e scienziati cercano una definizione universale per l’emozione più potente del mondo. Spesso lo riduciamo a un semplice sentimento, ma l’amore è una forza complessa che modica le nostre scelte, guarisce le nostre ferite e ridefinisce la nostra identità. Questo, è stato quello che gli spettatori hanno vissuto stasera accompagnati dalle melodie di Enzo Gragnaniello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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