L’amministratore delegato di Eni ha avvertito che il mercato energetico attuale è molto fragile, una situazione che non si verificava dagli anni Ottanta. Secondo le analisi, il mercato si mantiene stabile grazie alle riserve di energia disponibili. La situazione è definita critica e richiede attenzione, poiché le riserve attuali sono l’unico motivo per cui il mercato non ha subito ulteriori instabilità.

Non si vedeva dagli anni Ottanta una situazione tanto fragile per il mercato energetico. L'allarme arriva dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto ieri davanti alle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato: negli ultimi cinque anni si sono concentrati shock che normalmente si distribuiscono nell'arco di decenni, lasciando Europa e Italia esposte a nuove tensioni su gas e petrolio. «Quello che stiamo vivendo negli ultimi cinque anni è qualcosa che non si è vissuto dagli anni Ottanta», ha spiegato Descalzi, ricordando la sequenza di crisi che ha colpito il settore: prima il Covid, poi la guerra russo-ucraina con il drastico calo delle forniture di gas verso l'Europa, infine le tensioni in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Energia, allarme di Descalzi: "Il mercato tiene grazie alle riserve"

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