Enel pesa l' 8,7% di Piazza Affari | il successo delle partecipate MEF in testa il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo

Le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresentano l’8,7% della capitalizzazione di Piazza Affari. Tra queste, il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo si distingue come il principale protagonista. Le partecipate del MEF hanno visto un aumento della loro presenza nel mercato azionario, contribuendo a consolidare la loro posizione tra le società più influenti quotate. I dati sono stati rielaborati e aggiornati di recente.

Le società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze continuano a rafforzare il loro peso a Piazza Affari. Secondo i dati rielaborati da CoMar nell'ambito dell'Osservatorio Finanziario, al 1° luglio 2026 le quindici aziende quotate riconducibili al Mef hanno raggiunto una capitalizzazione complessiva di 394,8 miliardi di euro, pari al 34,1% dell'intero listino di Borsa Italiana. Rispetto all'inizio dell'anno l'incremento è stato di 84,4 miliardi di euro (+28,5%), mentre il valore della quota detenuta dallo Stato è salito a 133,4 miliardi di euro. Tra i principali protagonisti di questa crescita spicca Enel, che si conferma uno dei pilastri del sistema industriale e finanziario italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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