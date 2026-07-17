Emergenza sangue, donare è importante

Notizia in breve

In estate si registra una riduzione delle donazioni di sangue, con le scorte ai livelli più bassi. Per fronteggiare questa emergenza, i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate hanno organizzato una giornata straordinaria di raccolta. La mobilitazione mira a incrementare le scorte e garantire l’approvvigionamento necessario. La raccolta di sangue rappresenta un gesto fondamentale per far fronte alle carenze stagionali.