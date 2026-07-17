Emergenza sangue donare è importante
In estate si registra una riduzione delle donazioni di sangue, con le scorte ai livelli più bassi. Per fronteggiare questa emergenza, i dipendenti della Conferenza Episcopale Italiana e delle strutture collegate hanno organizzato una giornata straordinaria di raccolta. La mobilitazione mira a incrementare le scorte e garantire l’approvvigionamento necessario. La raccolta di sangue rappresenta un gesto fondamentale per far fronte alle carenze stagionali.
Estate, tempo di emergenza sangue, con donazioni in calo e scorte ai minimi. Anche i dipendenti della CEI e delle strutture collegate rispondono con una giornata straordinaria di raccolta. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Emergenza sangue, donare è importante
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