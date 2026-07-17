elisabetta canalis lo strepitoso costume bianco da sirena

Elisabetta Canalis ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un costume bianco da sirena. La foto è stata scattata durante le vacanze, mentre era con la figlia. La modella e showgirl ha mostrato il costume mentre si trovava in un contesto all’aperto. La foto ha ricevuto numerosi commenti e like da parte dei follower. La Canalis ha condiviso il momento di relax senza aggiungere didascalie o commenti.

Elisabetta Canalis conquista Instagram con un favoloso costume bianco da sirena. L’ex velina di Striscia la Notizia si sta godendo le vacanze insieme alla figlia Skylier Eva ed è sempre più bella. Elisabetta Canalis con il costume bianco su Instagram è una sirena. “Summer + what I love the most”, ha scritto Elisabetta Canalis, postando su Instagram un carosello di foto che raccontano la sua estate 2026. Nelle immagini la showgirl e conduttrice racconta i momenti che hanno segnato le ultime settimane. La vediamo con indosso un abito in latex lungo ed elegantissimo, mentre è impegnata sul lavoro, bellissima e sorridente. L’ex velina infatti è entrata nel cast di Tu Sì Que Vales e sarà nella prossima edizione dello show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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