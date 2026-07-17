Elisabetta Canalis da capogiro | l' abito in latex per Tú sí que vales e l' estate in famiglia
Una showgirl ha condiviso su Instagram un nuovo photodump che mostra la sua estate. Tra immagini di Sardegna, sessioni di equitazione e tramonti sul mare, ci sono anche foto con la figlia e la madre. Recentemente è stata vista indossare un abito in latex durante una trasmissione televisiva. La donna alterna impegni professionali a momenti di relax con la famiglia, senza pause tra un’attività e l’altra.
L'estate di Elisabetta Canalis scorre senza soluzione di continuità tra impegni professionali e attimi di relax. Nell'ultimo photodump pubblicato su Instagram dalla showgirl, c'è la sua amata Sardegna, ovviamente, ma anche le lezioni di equitazione, i tramonti sul mare e gli scatti con la figlia Skyler Eva e la mamma Bruna. Ma a catalizzare l'attenzione dei fan sono le immagini del backstage televisivo in aderentissimo latex nero. Leggi anche: Elisabetta Canalis a Ballando con le stelle? Milly Carlucci tenta il colpaccio Nel nuovo album social non mancano i paesaggi che caratterizzano questo afoso luglio dell'ex velina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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