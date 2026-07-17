Elisabetta Canalis da capogiro | l' abito in latex per Tú sí que vales e l' estate in famiglia

Notizia in breve

Una showgirl ha condiviso su Instagram un nuovo photodump che mostra la sua estate. Tra immagini di Sardegna, sessioni di equitazione e tramonti sul mare, ci sono anche foto con la figlia e la madre. Recentemente è stata vista indossare un abito in latex durante una trasmissione televisiva. La donna alterna impegni professionali a momenti di relax con la famiglia, senza pause tra un’attività e l’altra.