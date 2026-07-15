C’è chi per rientrare in ufficio dopo le vacanze sceglie banalmente un pantalone sartoriale ed una camicia stirata di fresco e chi, come Elisabetta Canalis, preferisce far tremare i server di Instagram resettando i parametri stagionali del sex appeal: il termometro di luglio segna temperature record, ma a incendiare definitivamente l’atmosfera ci ha pensato l’ex Velina con un look ad alto tasso di seduzione che preannuncia un ritorno in grande stile su Mediaset. L’estate è appena iniziata ma sappiamo già che a settembre vedremo proprio la showgirl sarda al timone di Tù sì que vales insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, nello... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Elisabetta Canalis, l’abito nero in latex per il ritorno a Mediaset è mozzafiato

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Come ogni anno, prima di partire per le vacanze, la nostra amica Elisabetta Canalis è passata a trovarci al rifugio. Per noi la sua non è una semplice visita, ma l'incontro con una persona speciale che da anni fa parte della nostra famiglia. facebook.com/sh x.com

Elisabetta Canalis, l’abito nero in latex per il ritorno a Mediaset è mozzafiatoA settembre Elisabetta Canalis farà il suo ritorno in prima serata su Canale 5 con Tù sì que vales, e il primo look dell’edizione è già una bomba (di seduzione). dilei.it

Elisabetta Canalis torna in Tv a Tu Si Que Vales con abito Versace del ’93 (già indossato da una cantante a Sanremo)Elisabetta Canalis torna in Tv alla conduzione, insieme a Belén Rodriguez, della nuova edizione di Tu Si Que Vales ... fanpage.it