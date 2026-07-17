Elezioni Roma 2027 Marotta Sce | Coalizione ampia per Gualtieri la destra non va sottovalutata
La coalizione a sostegno di Gualtieri alle prossime elezioni comunali di Roma del 2027 sarà ampia, secondo Marotta di Sinistra Civica Ecologista. La destra rappresenta comunque un avversario da non sottovalutare, ha aggiunto. La lista sarà ancora presente con il sindaco uscente e punta a rafforzare l’impegno su periferie, cultura e clima. La campagna elettorale è in fase di avvio, con i rappresentanti della sinistra già al lavoro per consolidare il fronte.
Sinistra Civica Ecologista sarà ancora al fianco del sindaco alle comunali di Roma del 2027. Marotta: "Siamo a metà dell’opera, ora più forza su periferie, cultura e clima". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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