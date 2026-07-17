La carta da parati in fibra di vetro permette di creare effetti visivi che richiamano ambientazioni esotiche nel bagno. Questa soluzione è utilizzata per trasformare lo spazio in un’area di relax, grazie a motivi e colori vivaci. La fibra di vetro garantisce resistenza all’umidità e facilità di pulizia, rendendo la parete più duratura rispetto ai rivestimenti tradizionali. L’uso di questa carta da parati si inserisce nelle tendenze di personalizzazione degli ambienti domestici, con un focus su estetica e funzionalità.

Il bagno contemporaneo ha completato la sua evoluzione da stanza puramente di servizio a vero e proprio santuario del benessere domestico. Durante i mesi caldi, il desiderio di freschezza e di contatto con la natura spinge l’interior design verso soluzioni audaci, capaci di connettere gli spazi intimi con la vitalità dell’outdoor: lo stesso principio che, in cucina, guida il design biofilico e la sua ricerca di un ecosistema vivo tra le mura di casa. La tendenza più forte della stagione è l’introduzione dell’ effetto tropical-botanico tra le mura di casa, e lo strumento ideale per ottenerlo è la carta da parati a motivi macro-vegetali. Portare una giungla rigogliosa in bagno non è più un azzardo stilistico, ma una scelta progettuale raffinata che trasforma l’ambiente in un sofisticato giardino d’inverno privato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Effetto Jungle, come trasformare il bagno in un’oasi esotica con la carta da parati in fibra di vetro

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