Edizione ore 13.00 del 17 luglio

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.00 del 17 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso l’edizione quotidiana dedicata al calcio e allo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti sugli eventi sportivi recenti, con analisi e approfondimenti in tempo reale. La trasmissione si concentra sui principali avvenimenti, offrendo notizie e dettagli su partite, trasferimenti e risultati, mantenendo un tono diretto e informativo. La diretta si inserisce nel consueto spazio di approfondimento sportivo quotidiano.

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