Edizione ore 13.00 del 17 luglio
Alle 13.00 del 17 luglio, la redazione di Sport Mediaset ha trasmesso l’edizione quotidiana dedicata al calcio e allo sport. La puntata ha fornito aggiornamenti sugli eventi sportivi recenti, con analisi e approfondimenti in tempo reale. La trasmissione si concentra sui principali avvenimenti, offrendo notizie e dettagli su partite, trasferimenti e risultati, mantenendo un tono diretto e informativo. La diretta si inserisce nel consueto spazio di approfondimento sportivo quotidiano.
Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Edizione delle ore 13.30 del 13/07/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Edizione ore 13.00 del 2 luglio
Leggi anche: Edizione ore 13.00 del 6 luglio
Temi più discussi: Edizione ore 13.00 del 13 luglio; Domenica 19 luglio la prima edizione del Triathlon Sprint Città di Como: una grande sfida sportiva nello scenario unico del Lago; TG edizione ore 13:50 | mercoledì 8.7.26; Edizione delle ore 13:00.
#News PALIO DEI CASTELLI ancora protagonista ieri, lunedì 13 luglio, nell'edizione delle ore 14.00 del TGR Lombardia. Il servizio celebra il verdetto finale della Corsa delle Botti che ha visto il rione Somadeo conquistare questa 49a edizione del Palio e tes facebook
ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) - TEMPORALI E IDROGEOLOGICA dalle ore 13:00 di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, alle ore 12:00 di domani, giovedì 16 luglio 2026, su tutto il territorio provinciale x.com
Roma Fringe Festival 2026 al via il 13 luglio al Teatro VascelloDal 13 al 24 luglio il Teatro Vascello ospiterà la XIV edizione del Roma Fringe Festival, appuntamento dedicato al teatro indipendente e alle nuove drammaturgie ... corrierenazionale.it
Al via Attraverso Festival: sette appuntamenti dal 13 al 18 luglioLo spettacolo Presente di Paolo Ruffini replica giovedì 16 luglio al Belvedere Marconi di Rocca Grimalda (AL), alle ore 21.00 (posto unico a sedere, 27 €), offrendo a un nuovo pubblico ... cuneodice.it