Ederson e la Roma un’idea che vive solo sull’addio di Konè | e Sarri ha già chiuso la porta

Il nome di Ederson, centrocampista dell’Atalanta, è stato collegato alla Roma, ma questa possibilità dipende dalla cessione di Manu Konè. La società giallorossa ha già chiuso la porta a questa trattativa, che si basa esclusivamente sulla partenza del giocatore francese. Attualmente, non ci sono altre trattative ufficiali o conferme riguardo all’interesse per Ederson. La situazione rimane in attesa di sviluppi legati alle mosse di mercato.

C’è un nome che gira a Trigoria, e ha il volto di Ederson, centrocampista dell’ Atalanta. Ma è un’idea che sta in piedi solo su una condizione: la partenza di Manu Konè. Prima quella, poi tutto il resto. Il francese piace in Premier League – Chelsea e Manchester United lo tengono d’occhio – e la Roma, nel caso, non vuole farsi trovare impreparata. Un sostituto all’altezza, questa la consegna. E il brasiliano dell’Atalanta è finito in cima alla lista dei papabili, stando a quanto riferito da Teleradiostereo. Fin qui la logica è cristallina. Il problema è tutto quello che c’è in mezzo. Perché proprio Ederson. La suggestione, diciamolo, ha una radice tecnica precisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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