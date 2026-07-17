Ederson e la Roma un’idea che vive solo sull’addio di Konè | e Sarri ha già chiuso la porta

Da sololaroma.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nome di Ederson, centrocampista dell’Atalanta, è stato collegato alla Roma, ma questa possibilità dipende dalla cessione di Manu Konè. La società giallorossa ha già chiuso la porta a questa trattativa, che si basa esclusivamente sulla partenza del giocatore francese. Attualmente, non ci sono altre trattative ufficiali o conferme riguardo all’interesse per Ederson. La situazione rimane in attesa di sviluppi legati alle mosse di mercato.

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C’è un nome che gira a Trigoria, e ha il volto di  Ederson, centrocampista dell’ Atalanta. Ma è un’idea che sta in piedi solo su una condizione: la partenza di  Manu Konè. Prima quella, poi tutto il resto. Il francese piace in  Premier League  –  Chelsea  e  Manchester United  lo tengono d’occhio – e la  Roma, nel caso, non vuole farsi trovare impreparata. Un sostituto all’altezza, questa la consegna. E il brasiliano dell’Atalanta è finito in cima alla lista dei papabili, stando a quanto riferito da  Teleradiostereo. Fin qui la logica è cristallina. Il problema è tutto quello che c’è in mezzo. Perché proprio Ederson. La suggestione, diciamolo, ha una radice tecnica precisa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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