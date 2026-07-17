Quattro giovani promesse del settore giovanile sono stati promossi in prima squadra dal Sansepolcro. La società ha annunciato ufficialmente il passaggio di Tontini, Giannini, Polimeni e Morani, che ora faranno parte della rosa dei professionisti. La decisione rafforza la linea verde del club, che punta sui talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Contestualmente, è stato presentato un nuovo portiere.

SANSEPOLCRO La linea verde del Vivi Altotevere Sansepolcro si fa sempre più marcata e orientata al futuro. La società bianconera – dopo che ieri ha presentato il nuovo portiere Viganò – ha infatti annunciato ufficialmente l’inserimento in prima squadra di quattro giovani calciatori cresciuti interamente nel proprio settore giovanile. I ragazzi, tutti nati nel 2008, si aggregheranno da subito al gruppo guidato dal tecnico Claudio Missaglia per la preparazione della nuova stagione sportiva, coronando così un percorso formativo d’eccellenza. Nello specifico, mister Claudio Missaglia potrà contare sulle prestazioni del difensore Luca Tontini, del centrocampista Nicola Giannini, dell’esterno offensivo Samuele Polimeni e del fantasista Gabriele Morani, quest’ultimo impiegabile sia come trequartista che come ala. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: Tontini, Giannini, Polimeni e Morani pronti al salto tra i grandi. Il Sansepolcro blinda la linea verde: promossi in prima squadra quattro talenti

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