Il Castelnuovo ha ingaggiato Jacopo Velani, difensore lucchese nato nel 2003 e alto 192 centimetri. Il giocatore si è unito alla squadra come nuovo elemento per la linea difensiva. Velani, noto per il suo fisico imponente, arriva dal mercato come rinforzo nel reparto arretrato. La società ha annunciato ufficialmente l'acquisto senza ulteriori dettagli sulle modalità o durata del contratto.

Il Castelnuovo ha trovato il suo corazziere per la difesa: il lucchese Jacopo Velani, classe 2003, 192 centimetri, fisico statuario. Alla presentazione erano presenti il responsabile societario per la prima squadra, Diego Pioli, il direttore Ivano Orsi, il direttore sportivo Antonio Nelli, il responsabile del settore giovanile gialloblu e componente del consiglio di amministrazione, Pierfranco Tardelli e l’allenatore Edoardo Micchi. Velani è cresciuto calcisticamente nella Lucchese, fino alla "Primavera", per, poi, passare a Livorno, Ghiviborgo, River Pieve, Seravezza, Cenaia e Camaiore, società da cui proviene; con la squadra versiliese, due anni fa, aveva giocato da avversario al "Nardini". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Il mercato. Lo stopper Velani al Castelnuovo

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