Calcio - Eccellenza | il mercato Lunardi rimane al Castelnuovo

Il difensore Lorenzo Lunardi, nato nel 2003, continuerà a giocare con il Castelnuovo. Dopo aver totalizzato 49 presenze e segnato 3 gol, ha deciso di restare nel club. La sua permanenza è stata ufficializzata dal team, che ha confermato il giocatore anche per la prossima stagione. Lunardi rimane in gialloblu, mantenendo il suo ruolo e la sua esperienza nel gruppo.

Rimane al Castelnuovo anche il difensore Lorenzo Lunardi, classe 2003, con 49 presenze in gialloblu e 3 reti che per un difensore non sono poche. Lunardi ha, però, il senso della posizione e sa leggere in anticipo il fraseggio dei compagni a centrocampo e, spesso, sui lunghi cross si fa trovare al punto giusto per indirizzare la palla verso la porta avversaria. Ultimo suo gol nella vittoriosa trasferta a Cecina nello scorso novembre. " Lunardi – dice soddisfatto il “ds” Antonio Nelli – farà parte della nostra “rosa” anche per la prossima stagione. Mancino, classe 2003, è dotato di una grande forza fisica e di un’ottima qualità tecnica e ha la fiducia totale di tutto lo staff tecnico, che lo considera un tassello fondamentale per la nostra difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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