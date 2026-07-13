Calcio - Eccellenza | il mercato Lunardi rimane al Castelnuovo

Da sport.quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore Lorenzo Lunardi, nato nel 2003, continuerà a giocare con il Castelnuovo. Dopo aver totalizzato 49 presenze e segnato 3 gol, ha deciso di restare nel club. La sua permanenza è stata ufficializzata dal team, che ha confermato il giocatore anche per la prossima stagione. Lunardi rimane in gialloblu, mantenendo il suo ruolo e la sua esperienza nel gruppo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rimane al Castelnuovo anche il difensore Lorenzo Lunardi, classe 2003, con 49 presenze in gialloblu e 3 reti che per un difensore non sono poche. Lunardi ha, però, il senso della posizione e sa leggere in anticipo il fraseggio dei compagni a centrocampo e, spesso, sui lunghi cross si fa trovare al punto giusto per indirizzare la palla verso la porta avversaria. Ultimo suo gol nella vittoriosa trasferta a Cecina nello scorso novembre. " Lunardi – dice soddisfatto il “ds” Antonio Nelli – farà parte della nostra “rosa” anche per la prossima stagione. Mancino, classe 2003, è dotato di una grande forza fisica e di un’ottima qualità tecnica e ha la fiducia totale di tutto lo staff tecnico, che lo considera un tassello fondamentale per la nostra difesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

calcio eccellenza il mercato lunardi rimane al castelnuovo
© Sport.quotidiano.net - Calcio - Eccellenza: il mercato. Lunardi rimane al Castelnuovo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Eccellenza - Il mercato. Borgia è tornato al CastelnuovoMatteo Borgia, difensore nato nel 1990 e originario di Castelnuovo, ha ripreso a giocare con la squadra locale dopo dodici anni.

Eccellenza - Il mercato: terza esperienza da allenatore in "patria» per l’ex bomber. Castelnuovo incorona Edoardo III. Micchi nuova guida dei giallobluEdoardo Micchi è stato annunciato come nuovo allenatore del Castelnuovo per la prossima stagione in Eccellenza.

Temi più discussi: Eccellenza. Il Pietracuta chiude il mercato con il difensore Bellucci; Calcio, Eccellenza: Fossano, dal Cuneo arriva il difensore Moussa Tall; Molti i movimenti di mercato per la Deliese; Mercato dilettanti: novità per Ponte, Casalguidi e Spedalino.

calcio eccellenza il mercatoCalcio - Eccellenza: il mercato. Lunardi rimane al CastelnuovoRimane al Castelnuovo anche il difensore Lorenzo Lunardi, classe 2003, con 49 presenze in gialloblu e 3 reti che per un difensore non sono poche. Lunardi ha, però, il senso della posizione e sa ... msn.com

Eccellenza - Il mercato: sirene per Casci. Castelnuovo conferma due giovani. Restano sia Micchi che GasperoniThomas Micchi, classe 2007, attaccante, giocherà ancora nel Castelnuovo, la squadra del suo paese, nella quale è cresciuto calcisticamente ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web