A Lucca, tre candidati competono per la presidenza provinciale di Fratelli d’Italia. Tuttavia, all’interno del partito emergono dubbi riguardo alla regolarità dei requisiti dei candidati. Le tensioni si sono riflesse anche sui social, dove sono state lanciate critiche e accuse. La questione riguarda l’iter seguito per la verifica dei requisiti, con alcuni membri che contestano la correttezza del processo. La disputa ha acceso un dibattito pubblico tra sostenitori e detrattori.

LUCCA I candidati alla presidenza provinciale di Fratelli d’Italia saranno tre, ma i dubbi sull’iter seguito per garantire la regolarità dei requisiti dei tre sfidanti continuano a manifestarsi e vengono rilanciati con forza dall’interno dello stesso partito. Marina Staccioli, storica esponente versiliese e membro dell’Assemblea nazionale di Fdi, li ha clamorosamente ribaditi in un duro e diretto post sul suo profilo Facebook a distanza di una manciata di ore dalla ufficializzazione delle tre candidature ( Riccardo Giannoni, Michele Giannini e Claudia Bonuccelli ) senza però specificare chi tra i tre non avrebbe raggiunto il numero di firme necessarie per essere candidato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E sui social infiammano le ’bordate’

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