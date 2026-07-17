È QUASI FATTA! BALLANDO | BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Da bubinoblog.altervista.org 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Barbara d’Urso sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La conferma non è ancora ufficiale, ma le voci si rincorrono da mesi, nonostante smentite e resistenze di vario genere. La decisione sembra ormai definitiva, con la presentatrice pronta a entrare nel cast al posto della giornalista. La notizia circola tra le indiscrezioni di settore e si attendono annunci ufficiali nei prossimi giorni.

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La voce si rincorre da mesi nonostante smentite, muri, veti veri o presunti. Barbara d’Urso prende il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Ci pensa il bene informato Dagospia a parlarne nel dettaglio con l’ex conduttrice di Canale 5 ormai quasi ufficiale nuova giurata dello show di Milly Carlucci, al via in autunno su Rai1 al sabato sera. “Un nuovo studio a Saxa Rubra da realizzare, un cast non ancora chiuso (al momento l’unico nome certo è quello di Aurora Ramazzotti) e una giuria da rinnovare con il passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Estate impegnativa per Milly Carlucci che lavora con il suo gruppo di lavoro alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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