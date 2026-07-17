È QUASI FATTA! BALLANDO | BARBARA D’URSO AL POSTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

Notizia in breve

Barbara d’Urso sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La conferma non è ancora ufficiale, ma le voci si rincorrono da mesi, nonostante smentite e resistenze di vario genere. La decisione sembra ormai definitiva, con la presentatrice pronta a entrare nel cast al posto della giornalista. La notizia circola tra le indiscrezioni di settore e si attendono annunci ufficiali nei prossimi giorni.