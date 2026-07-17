Una scarpa firmata Nothink Shoes presenta sette tacchi diversi, pronti a essere sostituiti senza dover togliere la calzatura. La suola si trasforma con un semplice gesto, offrendo una soluzione immediata per adattarsi a vari momenti della giornata. La tomaia rimane invariata, mentre la suola cambia forma e altezza, consentendo di passare da un tacco basso a uno più alto. La scarpa è progettata per essere facilmente modificabile, senza strumenti aggiuntivi.

Versatilità è la parola d’ordine del guardaroba contemporaneo. La moda chiede di trovare un equilibrio capace di accompagnare i ritmi di una giornata che cambia continuamente. È proprio da questa esigenza che nasce Nothink Shoes, il brand fondato dalla giovanissima imprenditrice Asia Pellegrini, che ha trasformato un’intuizione in un progetto destinato a ridefinire il concetto stesso di calzatura. Il cuore dell’innovazione è Heelchanger, un sistema brevettato frutto di oltre dieci anni di ricerca e sviluppo che consente di modificare l’altezza del tacco con un semplice gesto. Una soluzione tecnologica che permette di passare da 3 a 7 o 10 centimetri, scegliendo inoltre tra sette diverse tipologie di tacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - E Nothink Shoes firma la rivoluzione. Una scarpa, 7 tacchi

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