È deceduto a 91 anni Ferruccio Mezzadri, che per oltre vent’anni ha lavorato come autista e maggiordomo di Maria Callas. Durante il suo servizio, si è occupato di assistere la cantante e di mantenere la riservatezza sui suoi segreti. Mezzadri è stato considerato uno degli ultimi testimoni diretti della vita dell’artista, mantenendo un basso profilo e limitando le interazioni pubbliche. La sua figura è stata rappresentata anche nel cinema da un attore che ha interpretato il suo ruolo.

Con Ferruccio Mezzadri se ne va anche uno degli ultimi custodi della memoria più autentica di Maria Callas. Si è spento a 91 anni l’uomo che per 22 anni fu il suo autista, maggiordomo e, soprattutto, il più discreto dei suoi collaboratori. Piacentino di origine, Mezzadri ha trascorso una vita accanto a quella che il mondo ha imparato a chiamare “La Divina”, senza mai tradire la fiducia che lei gli aveva accordato. Mentre la figura di Maria Callas diventava leggenda, lui ha scelto il silenzio. Schivo, lontano dai riflettori e refrattario a qualsiasi forma di gossip, ha sempre rifiutato di alimentare curiosità sulla vita privata del soprano, convinto che il modo migliore per raccontarla fosse attraverso la sua arte. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - È morto Ferruccio Mezzadri, il maggiordomo di Maria Callas: «Ultimo custode dei suoi segreti, Favino lo interpretò al cinema»

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