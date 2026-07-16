Sestri Levante bambina rimane con i capelli impigliati nella bocchetta della piscina | è grave

Da ildifforme.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo aver avuto i capelli impigliati nella bocchetta di una piscina. Attualmente è ricoverata in rianimazione e non ha ancora ripreso conoscenza. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. La famiglia si trovava in vacanza quando si è verificato il fatto, che ha trasformato una giornata di relax in un episodio tragico.

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La bambina di 11 anni non ha ancora ripreso conoscenza ed è ricoverata nel reparto di rianimazione. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente Doveva essere una vacanza tranquilla in famiglia, invece si è tramutata in un dramma. Il solito stabilimento aSestri Levante, e una giornata di caldo estremo. Nel pomeriggio di ieri 15 luglio, unabambina di 11 anniha deciso di fare un bagno nella piscina interna dello stabilimento. La piscina è piccola, l’acqua è bassa. Insomma un’ottima alternativa al mare. Improvvisamentei capelli della giovane sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione della piscina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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