Una bambina di 11 anni è rimasta gravemente ferita dopo aver avuto i capelli impigliati nella bocchetta di una piscina. Attualmente è ricoverata in rianimazione e non ha ancora ripreso conoscenza. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dell’incidente. La famiglia si trovava in vacanza quando si è verificato il fatto, che ha trasformato una giornata di relax in un episodio tragico.

La bambina di 11 anni non ha ancora ripreso conoscenza ed è ricoverata nel reparto di rianimazione. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni per cercare di ricostruire la dinamica del tragico incidente Doveva essere una vacanza tranquilla in famiglia, invece si è tramutata in un dramma. Il solito stabilimento aSestri Levante, e una giornata di caldo estremo. Nel pomeriggio di ieri 15 luglio, unabambina di 11 anniha deciso di fare un bagno nella piscina interna dello stabilimento. La piscina è piccola, l’acqua è bassa. Insomma un’ottima alternativa al mare. Improvvisamentei capelli della giovane sono stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione della piscina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sestri Levante, bambina rimane con i capelli impigliati nella bocchetta della piscina: è grave

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