E la sinistra inciampa sulla legalità

La sinistra campana ha accumulato debiti non pagati negli ultimi anni, secondo quanto riferito. La situazione si è aggravata con l’arrivo di un esattore che ha richiesto il saldo delle somme dovute, rendendo evidente il mancato pagamento di alcune obbligazioni. La vicenda si svolge in un contesto di contestazione sulla legalità delle azioni e delle omissioni passate. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Altro che Equitalia. Stavolta il destino, al pari di un esattore, ha presentato uno dietro l’altro i conti che la sinistra campana ha evitato di saldare negli ultimi anni. Esige il pagamento e non sembra intenzionata a concedere dilazioni. Peccato, però, che una classe dirigente irrimediabilmente votata all’autoconservazione prosegua a far finta di nulla e sia convinta di poter tirare avanti come se la realtà fosse un complotto ordito ai danni della sua autistica sopravvivenza. Basterebbe, invece, mettere in fila tre notizie che hanno scandito la cronaca di questa settimana per accorgersi che qualcosa non funziona (usando un eufemismo) nel Pd locale e non solo. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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