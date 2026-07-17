Il prezzo delle azioni SpaceX è calato significativamente rispetto ai primi giorni di quotazione, segnando una diminuzione dopo un picco iniziale. Dal 12 giugno, il valore ha subito un calo consistente, influenzato da fattori tecnici e da una maggiore cautela degli investitori. La flessione si è verificata in un periodo di volatilità sui mercati, con un calo complessivo del valore azionario che ha ridotto l’entusiasmo iniziale tra gli investitori.

Rispetto ai primi giorni di quotazione il prezzo è sceso parecchio, per ragioni tecniche ma anche per un po' di realismo Lo scorso 12 giugno SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, si era quotata in borsa con l’offerta pubblica iniziale (IPO) più grande della storia: nessuna azienda, cioè, quotandosi per la prima volta aveva mai raccolto così tanti soldi dalla vendita delle proprie azioni. È passato poco più di un mese, e dopo le prime settimane di grandi rialzi il valore delle azioni è sceso persino sotto al loro prezzo iniziale, cioè 135 dollari. Ci sono ragioni tecniche, ma soprattutto sembra che il grande entusiasmo per i titoli di SpaceX sia già finito. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È già finito l’entusiasmo per le azioni di SpaceX?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Start a Profitable Business Without Money, Experience, or Connections!

Notizie e thread social correlati

SpaceX è sbarcata in Borsa con un’offerta iniziale di duemila miliardi. Ma comprarne le azioni è davvero un affare?SpaceX ha avviato le negoziazioni in borsa con un’offerta iniziale di circa duemila miliardi di dollari.

SpaceX, la più grande Ipo di sempre. Ordini superiori alle azioni disponibiliL’IPO di SpaceX, la più grande di sempre, ha raccolto ordini superiori alle azioni disponibili.

Temi più discussi: SpaceX, brusco rientro sulla Terra: il titolo vicino al prezzo dell’Ipo; Principali catalizzatori per l'indice Kospi della Corea del Sud questa settimana; Finito il cessate il fuoco in Medio Oriente?; Elon Musk: storia di un imprenditore fuori dall’ordinario.

Kiko Dontchev (VP di Lancio di SpaceX): Il Cape Gigabay si sta avvicinando al momento in cui sarà pronto per Starship! I team hanno recentemente installato la gru da 420 tonnellate – che utilizzeremo per sollevare e spostare le Starship e i razzi Super Heav reddit

SpaceX debutta a Wall Street: tutto pronto per l'Ipo del secolo. E per qualcuno vale oltre 2.000 miliardiMancano poche ore al debutto di SpaceX al Nasdaq, ma il verdetto dei mercati non regolamentati è già arrivato: sarà un grande successo. I derivati offerti a Singapore, secondo i dati riportati da ... iltempo.it

Quotazione a Wall Street di SpaceX: forte domanda per l’Ipo, collocamento già sovrascrittoL’Ipo di SpaceX si avvicina al debutto con richieste di acquisto di azioni già superiori al quantitativo disponibile. Lo riporta Bloomberg, secondo cui l’offerta pubblica iniziale del gruppo ... tg24.sky.it