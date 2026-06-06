SpaceX la più grande Ipo di sempre Ordini superiori alle azioni disponibili
L’IPO di SpaceX, la più grande di sempre, ha raccolto ordini superiori alle azioni disponibili. La società ha puntato a una raccolta potenziale di 86,2 miliardi di dollari. La domanda degli investitori ha superato l’offerta, evidenziando un forte interesse nel mercato. Non sono stati resi noti i dettagli sul numero di azioni offerte o sulle quantità richieste. La quotazione rappresenta un record storico nel settore.
NEW YORK L’Ipo più grande della storia, quella di Space X, con la raccolta potenziale di 86,2 miliardi di dollari, ha generato ordini superiori al numero di azioni disponibili. La domanda esplosiva fa seguito ai colloqui individuali con gli investitori nell’ambito del roadshow della compagnia di Elon Musk, in base a fonti vicine al dossier sentite da Bloomberg. SpaceX vuole collocare 555,6 milioni di azioni, utili a raccogliere 75 miliardi, con un’opzione ai sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli per ulteriori 11,2 miliardi. La capitalizzazione, sui 135 dollari per azione di prezzo di collocamento, volerebbe a 1.770 miliardi. SpaceX si appresta a realizzare la più grande Ipo di sempre, superando di oltre il doppio i 29,4 miliardi di dollari di Saudi Aramco nel 2019. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
SpaceX: la IPO più grande di sempre è un PERICOLO enorme (ti spiego perché)
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