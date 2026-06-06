SpaceX la più grande Ipo di sempre Ordini superiori alle azioni disponibili

Notizia in breve

L’IPO di SpaceX, la più grande di sempre, ha raccolto ordini superiori alle azioni disponibili. La società ha puntato a una raccolta potenziale di 86,2 miliardi di dollari. La domanda degli investitori ha superato l’offerta, evidenziando un forte interesse nel mercato. Non sono stati resi noti i dettagli sul numero di azioni offerte o sulle quantità richieste. La quotazione rappresenta un record storico nel settore.