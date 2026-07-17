Dynamite 15.072026 Omega Celebration

Durante lo show di ieri sera all’MGM Music Hall di Boston, Cage e Cope hanno difeso con successo i titoli di coppia, mentre Kenny Omega è stato celebrato come nuovo campione mondiale. La serata si è conclusa con un main event a sei donne.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dall’MGM Music Hall at Fenway di Boston, Massachusetts. Una serata che si apre con la difesa dei titoli di coppia da parte di Cage e Cope e culmina nella celebrazione del titolo mondiale di Kenny Omega, prima di un main event a sei donne. Lo show si apre con gli highlights della scorsa settimana, l’edizione Beach Break. Viene mostrato un filmato registrato in precedenza in cui Will Ospreay si allena colpendo con violenza un sacco pesante, mentre Daniel Garcia, Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta lo incitano a non fermarsi. Entra Jon Moxley, che li manda via e si rivolge a Ospreay: il lavoro duro è ormai fatto, ma sono gli ultimi passi quelli decisivi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 15.07.2026 Omega Celebration

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AEW Dynamite Watch Party | Kenny Omega Celebration

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