Dynamite Beach Break 09.072026 L’ultima spiaggia di Kenny Omega
Dynamite, trasmesso dal BayCare Sound di Clearwater in Florida, si è svolto in un ambiente all’aperto con tema Beach Break, completo di sabbia sul palco. L’evento si è tenuto il 9 luglio 2026 e ha visto la partecipazione di Kenny Omega, che ha concluso la sua attività con un match intitolato “L’ultima spiaggia”. La serata ha incluso vari incontri e momenti di spettacolo, con un’ambientazione che richiamava una spiaggia.
Benvenuti all’analisi di Dynamite, andato in scena dal BayCare Sound di Clearwater, in Florida, in un suggestivo allestimento all’aperto a tema Beach Break, con tanto di sabbia a bordo palco. Una serata che ruota attorno al main event per il titolo mondiale tra il campione MJF e Kenny Omega, chiamato all’ultima occasione della carriera, e a un teso match tra Tommaso Ciampa e Chris Jericho. BACKSTAGE: Renee Paquette intervista Kenny Omega in vista del main event. Con tono serissimo, Omega ricorda che se perde non potrà mai più sfidare per il titolo mondiale: è tutto o niente, ed è in questi momenti che dà il meglio. Sottolinea di affrontare la sfida da solo, con al suo fianco unicamente Michael Nakazawa, con lui da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
AEW Dynamite Beach Break 07/08/26 Results- Kenny Omega Wins AEW Title, Willow Nightingale Returns
Notizie e thread social correlati
AEW: Kenny Omega è il nuovo AEW World Champion, MJF sconfitto a Beach BreakDurante l’episodio speciale Beach Break di AEW Dynamite, Kenny Omega ha vinto contro MJF nel match principale di AEW All In London 2026.
AEW: Cambio di piani per il match tra MJF e Kenny OmegaDurante l’ultima puntata di AEW Dynamite, Kenny Omega è intervenuto nel post match per salvare Mark Briscoe dall’attacco del campione mondiale.
Temi più discussi: Kenny Omega batte MJF a AEW Dynamite Beach Break 2026; AEW: Preview Dynamite Beach Break 2026; Kyle Fletcher batte Konosuke Takeshita a AEW Beach Break 2026; AEW: Cambio di piani per il match tra MJF e Kenny Omega.
[wmv] Kenny Omega & The Good Brothers (Doc Gallows & Karl Anderson) vs Death Triangle (Rey Fenix & PAC) & Jon Moxley - Incontro a Squadre a Sei Persone - AEW Dynamite: Beach Break (3 febbraio 2021) reddit
AEW: Risultati AEW Dynamite Beach Break 2026Risultati AEW Dynamite Beach Break 08-07-2026: Kenny Omega batte MJF e vince il titolo, Kyle Fletcher nuovo campione. spaziowrestling.it
BRESSLIN REVIEW: AEW DYNAMITE (1 LUGLIO) BY PROF.GERUXIAN ED ECCOCI QUI A MORIRE DI CALDO ANCORA! Vediamo un'intervista preregistrata risalente al post-Main Event di Forbidden Door a Will Ospreay felicissimo nell'andare ad All-In Lon facebook
Dynamite Beach Break: Wrestling stars coming to Clearwater Beach in JulyAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. All Elite Wrestling is bringing Dynamite Beach Break to the BayCare Sound at Clearwater's Coachman Park in July. Jacob Misiorowski ... yahoo.com