Dynamite Beach Break 09.072026 L’ultima spiaggia di Kenny Omega

Notizia in breve

Dynamite, trasmesso dal BayCare Sound di Clearwater in Florida, si è svolto in un ambiente all’aperto con tema Beach Break, completo di sabbia sul palco. L’evento si è tenuto il 9 luglio 2026 e ha visto la partecipazione di Kenny Omega, che ha concluso la sua attività con un match intitolato “L’ultima spiaggia”. La serata ha incluso vari incontri e momenti di spettacolo, con un’ambientazione che richiamava una spiaggia.