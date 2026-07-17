due arresti a cinisello balsamo per rapine e tentato omicidio

Notizia in breve

Due uomini di 36 e 38 anni sono stati arrestati nel quartiere Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo durante un intervento congiunto di polizia e carabinieri. Sono accusati di aver commesso rapine e tentato omicidio, oltre a essere indagati per porto illegale di armi e ricettazione. L’operazione ha portato al fermo dei due soggetti, che sono stati portati in caserma. Le indagini sono ancora in corso per accertare altri eventuali reati collegati.