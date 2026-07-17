Droni sensori e Ia Oltre 1.100 viadotti ora sotto controllo

Oltre 1.100 viadotti sono ora monitorati con droni, sensori e intelligenza artificiale. Questo sistema di controllo mira a prevenire incidenti simili al crollo del ponte Morandi, avvenuto otto anni fa. Le immagini del crollo restano impresse nella memoria collettiva, e da allora sono state adottate nuove misure di sicurezza per evitare che tragedie simili si ripetano.

Le immagini del crollo del ponte Morandi restano fisse nella memoria del Paese. Nonostante siano passati otto anni e una sentenza. Immagini dolorose, che non possono ripetersi. Non devono. Da quel giorno, dal 14 agosto del 2018 i controlli di ponti e viadotti si sono intensificati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta passando ai raggi X oltre 1.100 ponti in gestione a Ferrovie dello Stato su 19.321 tra ponti, viadotti e sottopassi stradali. La sicurezza delle infrastrutture è diventata uno dei pilastri dell’azione del Mit guidato da Matteo Salvini. L’obiettivo è individuare con tempestività eventuali criticità e programmare gli interventi prima che possano trasformarsi in emergenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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