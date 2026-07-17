I locali del centro prolungano l’orario di apertura fino alle 3, con la presenza di security e ronde. La rete di locali coinvolti si sta espandendo nella zona della movida. La Giunta Poli Bortone ha approvato un nuovo provvedimento per regolamentare l’attività notturna. Le forze dell’ordine svolgono controlli più frequenti, con verifiche nelle aree più frequentate. Nessuna modifica alle normative attuali sui permessi di apertura, ma si intensificano le misure di sicurezza.

La rete dei locali "premiati" nel cuore della movida continua ad allargarsi. La Giunta Poli Bortone accelera sull'applicazione del nuovo regolamento della movida e autorizza altre 12 attività ad aderire al sistema della premialità, portando a 45 gli esercizi che potranno restare aperti fino alle 3 di notte in cambio di un servizio di vigilanza privata. Un via libera arrivato dopo il primo weekend di applicazione delle nuove regole, trascorso senza particolari episodi di malamovida o criticità rilevanti. Si tratta di esercizi di somministrazione di cibo e bevande che, in cambio dell’attivazione di un servizio di vigilanza privata incaricato di presidiare e monitorare le aree circostanti, potranno prolungare l’orario di apertura sino alle 3 di notte, anziché abbassare le saracinesche all’una. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Drink e musica fino alle 3: security in campo e ronde i locali del centro

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