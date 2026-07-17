Nella Foresta Nera tedesca si stanno sviluppando nuove strutture ricettive che consentono di dormire tra i rami degli alberi. Le sistemazioni sono progettate per integrarsi con l’ambiente naturale, offrendo un’esperienza di soggiorno immersa nella natura. Le strutture sfruttano materiali sostenibili e sono pensate per promuovere il turismo eco-friendly. La zona, caratterizzata da paesaggi notturni di abeti e odori di resina, si prepara ad accogliere visitatori in modo rispettoso dell’ambiente.

C’è un momento, poco dopo il tramonto, in cui la Foresta Nera tedesca smette di essere un paesaggio e diventa qualcosa di più antico. Gli abeti si allungano verso un cielo che vira dal viola al nero, l’aria porta resina e umidità, e il silenzio ha una qualità quasi tattile. È in questo contesto che lo Schwarzwälder Hof, un villaggio vacanze nel sud della Germania, ha scelto di collocare la propria scommessa sul futuro dell’ospitalità: le Baumhaus Dörfle, letteralmente “piccoli villaggi casetta sull’albero”, un insieme di abitazioni in legno che reinterpretano il sogno d’infanzia della casa tra i rami in chiave contemporanea e radicalmente sostenibile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Dormire tra i rami: il futuro del turismo sostenibile prende forma nella Foresta Nera

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