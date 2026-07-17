Dopo un infortunio al crociato tornare in campo non basta | cosa serve per tornare quelli di prima

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali 2026, alcuni calciatori si sono fermati a causa di rotture del legamento crociato anteriore. Tra loro, un centrocampista belga ha subito l’infortunio durante la competizione. Dopo un infortunio al crociato, tornare in campo non basta: è necessario un percorso di riabilitazione che può durare diversi mesi. La ripresa completa richiede un lavoro specifico di fisioterapia e rafforzamento muscolare, oltre a un monitoraggio continuo prima di riprendere l’attività agonistica.

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Anche i Mondiali 2026 hanno riportato sotto i riflettori uno degli infortuni più temuti dagli sportivi: la rottura del legamento crociato anteriore. Alcuni giocatori, come il belga Amadou Onana, si sono fermati durante il torneo. Altri, da Rodrygo a Xavi Simons, hanno dovuto rinunciare ai Mondiali ancora prima di scendere in campo. Quando succede, la prima domanda è sempre la stessa: quando potrà tornare in campo? Nel calcio professionistico, dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore, il rientro avviene in media tra i sette e i nove mesi. Ma questo dato racconta solo una parte della storia. C'è una domanda ancora più importante: quando un atleta torna davvero quello di prima? Tornare in campo e tornare al proprio livello sono due traguardi diversi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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