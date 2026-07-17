Dopo Celik la Juve accelera | avanti per Kolo Muani Occhi anche su Pellegrino del Parma

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha chiuso l'acquisto di Zeki Celik, ex Roma, sbloccando così il mercato. La società ora punta a un attaccante, con Kolo Muani tra i favoriti, e valuta anche Pellegrino del Parma. La trattativa per Celik si è conclusa con successo, mentre le altre operazioni sono in fase di definizione. La squadra continua a muoversi per rafforzare il reparto offensivo e difensivo.

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La Juventus si sblocca sul mercato, ma non si ferma. Il blitz vincente per lo svincolato Zeki Celik (ex Roma) è un po’ come un gol sottoporta che alleggerisce e rilancia un attaccante a digiuno. L’ad Giovanni Carnevali firma il suo secondo acquisto dopo quello dell’azzurrino Jeff Ekhator (ex Genoa) e il capo dell’area calcio Ricki Massara inaugura la sua avventura bianconera beffando la sua ex squadra, la Roma di Gasperini. Aggiunto un pezzo sulla fascia destra, i bianconeri torneranno a concentrarsi sulle priorità. A partire dall’attacco, orfano dello svincolato Vlahovic. Luciano Spalletti vuole rivoluzionare il reparto e attende due nove. L’obiettivo prioritario resta Randal Kolo Muani: prosegue la trattativa a oltranza col Psg, alla Continassa attendono una nuova risposta dei parigini (Sorloth e Richarlison le alternative). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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