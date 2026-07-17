Donald Trump dice che le prossime elezioni in Usa saranno truccate

Donald Trump ha affermato che le prossime elezioni di Midterm negli Stati Uniti saranno truccate. Ha inoltre accusato la Cina di aver commesso la più grande violazione di dati elettorali della storia, a partire dal 2020. Le elezioni di Midterm, che determinano il controllo del Congresso, sono considerate a rischio di brogli secondo l'ex presidente. Le dichiarazioni sono state rilasciate attraverso i canali ufficiali e pubblicate sui social media.

Le prossime elezioni, quelle di Midterm, da cui dipende la fine del suo mandato, sono a rischio brogli. E la Cina invece è responsabile «di quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia» a partire dal 2020. Grazie alla quale ha acquisito «illecitamente i dati di 2 20 milioni di elettori statunitensi ». Il Discorso alla Nazione di Donald Trump si dedica soprattutto al prossimo voto: il presidente Usa annuncia che la Casa Bianca desecreterà documenti che dimostrano le vulnerabilità e le debolezze del sistema americano. Le elezioni di Midterm. Il «nostro sistema di voto è debole ed è ben lungi dal soddisfare gli standard di sicurezza», ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Open.online

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