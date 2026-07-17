Domenicali ha annunciato che la Formula 1 aspetterà fino all’ultimo per decidere se recuperare un Gran Premio cancellato. Ha anche espresso soddisfazione per il ritorno in forma della Ferrari e per la presenza di Kimi, sottolineando il suo entusiasmo come italiano. Nel frattempo, il calendario del 2026 è ancora in fase di definizione, con l’incertezza legata alla situazione in Medio Oriente. La F1 si prepara a guardare oltre i cambiamenti regolamentari previsti per il 2026.

Il presente da gestire, un calendario 2026 ancora da definire al netto della guerra in Medio Oriente, la Ferrari tornata competitiva, l'effetto Andrea Kimi Antonelli sul movimento italiano e una Formula 1 che guarda già oltre il regolamento del 2026. Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, in un'intervista a Sky Sport F1, ha tracciato un bilancio della stagione e delineato le prospettive del Circus partendo da uno dei temi più delicati del momento: il calendario. "Essendo ottimista di natura direi che la situazione è interessante, ma essendo oggettivo, è complessa", spiega Domenicali riferendosi all'incertezza legata allo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Domenicali: "Aspetteremo fino all'ultimo per recuperare un GP. Kimi e Ferrari? Da italiano mi fanno felice"

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