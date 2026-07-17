Djokovic la notizia sul ritiro è appena arrivata

Il tramonto agonistico di una delle leggende più longeve e vincenti della storia dello sport mondiale comincia ad assumere contorni sempre più nitidi, lasciando intravedere la fine di un’era irripetibile sul rettangolo di gioco. Novak Djokovic è vicino al ritiro? Il tennista serbo è reduce dalla semifinale conquistata a Wimbledon, dove è stato battuto in tre set da Jannik Sinner, che ha poi conquistato per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Djokovic, a 39 anni, non ha ancora messo una data alla fine della sua carriera, ma sente che il momento di appendere la racchetta al chiodo si sta avvicinando. La tenuta fisica e la fame di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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