Djokovic la notizia sul ritiro è appena arrivata
È stata annunciata la decisione di Djokovic di ritirarsi dall’attività agonistica. La notizia si diffonde in modo immediato, segnando la fine di una carriera ricca di successi. La sua presenza sul campo si avvia a concludersi, lasciando un vuoto nel mondo dello sport. La scelta viene comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla data esatta dell’addio.
Il tramonto agonistico di una delle leggende più longeve e vincenti della storia dello sport mondiale comincia ad assumere contorni sempre più nitidi, lasciando intravedere la fine di un’era irripetibile sul rettangolo di gioco. Novak Djokovic è vicino al ritiro? Il tennista serbo è reduce dalla semifinale conquistata a Wimbledon, dove è stato battuto in tre set da Jannik Sinner, che ha poi conquistato per il secondo anno consecutivo lo Slam di Londra. Djokovic, a 39 anni, non ha ancora messo una data alla fine della sua carriera, ma sente che il momento di appendere la racchetta al chiodo si sta avvicinando. La tenuta fisica e la fame di... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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