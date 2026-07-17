Il Partito Democratico di Copparese denuncia che nelle frazioni si registrano due anni di promesse non mantenute e un progressivo abbandono. Secondo il gruppo consiliare, le strade delle frazioni sono in cattive condizioni e l’attenzione alle aree periferiche è insufficiente. La critica si concentra sul fatto che le promesse di intervento non sono state realizzate e che le frazioni risultano trascurate rispetto alla zona centrale.

Per il Partito Democratico copparese sono "Due anni di promesse, ma nelle frazioni regna l’abbandono". Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Copparo ha presentato un’interrogazione per chiedere conto dello stato di avanzamento del percorso di acquisizione delle strade vicinali, con particolare riferimento alle frazioni di Brazzolo e Ambrogio. "Sono trascorsi ormai due anni dall’inizio del mandato amministrativo e, nonostante gli impegni assunti e la discussione avvenuta in consiglio comunale, non si vedono risultati concreti. Le promesse sono rimaste sulla carta, mentre i cittadini continuano a fare i conti con strade dissestate e spesso pericolose". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dissesto strade, Pd all’attacco: "Le frazioni sono dimenticate"

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