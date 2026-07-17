Il sindaco di Prato risponde al ministro dell’Istruzione, che aveva evidenziato il problema della dispersione scolastica nel comune. Il primo cittadino afferma che il governo è arrivato solo di recente, dopo anni di richieste per affrontare questa problematica. La replica include un riferimento ironico a un celebre film, sottolineando che l’intervento governativo è arrivato tardi rispetto alle richieste locali. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni concrete o sui tempi di intervento.

Prato, 17 luglio 2026 – “Con tutto il rispetto per il ministro Valditara, ma davanti al suo rilievo sulla dispersione scolastica a Prato, mi verrebbe di dire come uno dei nostri più noti concittadini nel celebre film La vita è bella: ‘ Buongiorno principessa!’”. Risponde così il sindaco Matteo Biffoni al ministro Valditara, il quale, alla presentazione dei dati Invalsi 2026 alla Camera, ha sottolineato come nelle scuole della città pratesi “dispersione e abbandoni” siano “pazzeschi”. Bifoni: “Il ministro Valditara si accorge ora che a Prato esiste l’abbandono scolastico”. “Ogni inizio del mese di settembre, per tutti e dieci gli anni della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Dispersione scolastica a Prato, Biffoni risponde a Valditara: “Solo ora arriva il governo, ci sono anni di richieste”

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