Dispersione scolastica a Prato Biffoni risponde a Valditara | Solo ora arriva il governo ci sono anni di richieste
Il sindaco di Prato risponde al ministro dell’Istruzione, che aveva evidenziato il problema della dispersione scolastica nel comune. Il primo cittadino afferma che il governo è arrivato solo di recente, dopo anni di richieste per affrontare questa problematica. La replica include un riferimento ironico a un celebre film, sottolineando che l’intervento governativo è arrivato tardi rispetto alle richieste locali. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni concrete o sui tempi di intervento.
Prato, 17 luglio 2026 – “Con tutto il rispetto per il ministro Valditara, ma davanti al suo rilievo sulla dispersione scolastica a Prato, mi verrebbe di dire come uno dei nostri più noti concittadini nel celebre film La vita è bella: ‘ Buongiorno principessa!’”. Risponde così il sindaco Matteo Biffoni al ministro Valditara, il quale, alla presentazione dei dati Invalsi 2026 alla Camera, ha sottolineato come nelle scuole della città pratesi “dispersione e abbandoni” siano “pazzeschi”. Bifoni: “Il ministro Valditara si accorge ora che a Prato esiste l’abbandono scolastico”. “Ogni inizio del mese di settembre, per tutti e dieci gli anni della... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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