Nel nuovo video promozionale di Disney+ è stato notato un dettaglio che fa pensare a una possibile cancellazione di The Mandalorian. Il passaggio di Din Djarin e Grogu dal piccolo allo schermo grande potrebbe essere ormai definitivo. I fan più attenti hanno individuato un elemento che solleva dubbi sul futuro della serie. Finora, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla conclusione dello show.

Il passaggio di Din Djarin e Grogu dalla televisione al cinema potrebbe essere definitivo: i fan più attenti hanno notato un indizio che mette in discussione il futuro della serie. Il destino di The Mandalorian sembra essere entrato in una nuova fase. Dopo tre stagioni di successo su Disney+, la storia di Din Djarin e Grogu potrebbe aver lasciato definitivamente il formato televisivo per proseguire attraverso altri progetti legati all'universo di Star Wars. Un recente dettaglio emerso dal materiale promozionale ha però riacceso le domande dei fan sul possibile futuro della serie e sulla reale intenzione di Lucasfilm. Il dettaglio è piccolo, ma tutt'altro che insignificante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Disney+ ha cancellato The Mandalorian? Un dettaglio nel nuovo video promozionale preoccupa i fan

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Disney Didn't Want You To Hear This Honest Mandalorian & Grogu Review...

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