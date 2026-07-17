dismissione della centrale nucleare del garigliano pecoraro riattiva il tavolo della trasparenza

Notizia in breve

Ieri si è svolto presso la Regione Campania il Tavolo della Commissione Trasparenza dedicato alla dismissione della centrale nucleare del Garigliano. L’incontro è stato convocato dall’Assessora all’Ambiente. Durante la riunione si sono discussi i passaggi ufficiali e le procedure legate alla chiusura dell’impianto. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati delle operazioni di smantellamento.