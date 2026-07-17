Dismissione della centrale nucleare del Garigliano Pecoraro riattiva il Tavolo della Trasparenza
Ieri si è svolto presso la Regione Campania il Tavolo della Commissione Trasparenza dedicato alla dismissione della centrale nucleare del Garigliano. L’incontro è stato convocato dall’Assessora all’Ambiente. Durante la riunione si sono discussi i passaggi ufficiali e le procedure legate alla chiusura dell’impianto. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati delle operazioni di smantellamento.
Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto ieri, presso la Regione Campania, il Tavolo della Commissione Trasparenza dedicato alle attività di dismissione della centrale nucleare del Garigliano, convocato dall’Assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro. L’incontro ha sancito la ripresa del confronto istituzionale, fermo da oltre due anni, con l’obiettivo di garantire continuità al monitoraggio delle attività, trasparenza nei confronti delle comunità interessate e un dialogo costante tra Regione Campania, SOGIN, enti competenti e territori. Nel corso della riunione, SOGIN ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività di smantellamento della centrale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
(1961) La centrale nucleare del Garigliano, Montaggio al 15 marzo 1961, Le fasi della costruzione I
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