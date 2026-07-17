Nel primo giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto il primo allenamento sotto la guida di Allegri nel tardo pomeriggio, con la squadra presente sul campo. La trasparenza sugli infortuni è stata una delle richieste principali, mentre si nota una discontinuità rispetto a quanto avvenuto sotto la gestione di Conte. La squadra si è presentata senza annunci ufficiali su eventuali assenze o problemi fisici.

Le prime differenze tra Allegri e Conte. Primo giorno di ritiro a Dimaro. Il Napoli è arrivato e nel tardo pomeriggio c’è stato il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. Ed emergono le prime differenze tra Allegrie e Conte. È comparso immediatamente il pallone. Un tratto di discontinuità che viene sottolineato da Massimo Ugolini a Sky Sport 24: “Ci sono stati due giri di campo, un po’ di allunghi, dopodiché è comparso subito il pallone. Pochissimo lavoro a secco. Quindi qualcosa di diverso si è visto rispetto alla scorsa stagione. Anche se è presto per parlare di metodo Allegri visto che siamo al primo giorno”. La partitella e il gol di Lindstrom. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Discontinuità tra Allegri e Conte: subito il pallone a Dimaro (oltre alla trasparenza sugli infortuni)

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