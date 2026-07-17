Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso di un comune contro una decisione della Provincia, accogliendo invece la richiesta del ricorrente. La causa riguardava l’inserimento di un progetto di recupero dei rifiuti nell’area La Castella, che era stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale. Il Tar ha stabilito che il progetto rientra nella Valutazione ambientale già prevista.

Il Comune di Brescia vince il ricorso al Tar contro il provvedimento della Provincia. La Loggia si era opposta all’esclusione del progetto di recupero dei rifiuti nell’area La Castella dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale. Dunque, il Tar accoglie la linea del Comune, riconosce che tale progetto non possa essere considerato autonomo rispetto a quello della discarica «ma ne costituisce una parte inscindibilmente collegata, e che il procedimento avviato dalla società La Castella fosse finalizzato a modificare una prescrizione ambientale fondamentale, già contenuta nel Provvedimento autorizzatorio unico (Pau), attraverso una frammentazione procedimentale non consentita. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Discarica La Castella, il Tar accoglie il ricorso della Loggia: «Il progetto di recupero dei rifiuti è parte della Via»

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