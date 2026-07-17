Il locale Diagonal è stato demolito dopo una festa di addio, lasciando ai fan un modellino come ricordo. Gli oggetti dell’interno sono stati messi in vendita. Il locale, situato a Forlì, era aperto da circa trent’anni e si trovava in viale Salinatore, al civico 101. La sua offerta musicale si distingueva per la varietà e l’assenza di etichette definite, creando un’atmosfera unica. Dopo la demolizione, resta solo il modellino come testimonianza di quella realtà.

Forlì, 17 luglio 2026 - Brooklyn era lontana, Berlino pure. Eppure, per trent’anni è bastato arrivare a Porta Schiavonia e fermarsi al civico 101 di viale Salinatore per ritrovare qualcosa dell’atmosfera dei locali delle grandi città: una proposta musicale lontana dai circuiti più scontati e un’identità difficile da incasellare in un’etichetta. Ma il 31 luglio il Diagonal chiuderà definitivamente, mettendo la parola fine a una delle esperienze più longeve della vita culturale forlivese. Il congedo sarà celebrato con ‘Applausi’, la festa a ingresso libero che dalle 18 di quel giorno riporterà in consolle molti dei dj che hanno segnato la storia recente del locale, tra cui Zeemo, Dj Bastarda, Toffolomuzik, Bangutot, Nic Matteucci, Frenk, Kusco, Dina Botwin e Hazina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diagonal, una festa, poi la demolizione e ai fans resterà un modellino: in vendita gli oggetti del locale

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Temi più discussi: Diagonal, una festa, poi la demolizione e ai fans resterà un modellino: in vendita gli oggetti del locale; L'ultimo atto del Diagonal: il tempio della musica forlivese si prepara a un addio tra festa e ricordi; Il Diagonal chiude il 31 luglio con una grande festa e sarà possibile acquistare arredi e cimeli del locale; Diagonal, sipario su trent'anni di storia: le ultime due settimane tra ricordi e Applausi.

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