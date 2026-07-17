Descalzi a gamba tesa sull’Europa | Ha ucciso l’industria chimica
L’amministratore delegato di Eni ha accusato l’Europa di aver danneggiato l’industria chimica, affermando che le politiche green e le sanzioni sul gas russo stanno distruggendo il settore. Durante un’udienza alla Camera, ha sottolineato che nessuno ha offerto aiuto e ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, l’azienda non ha licenziato lavoratori.
L’amministratore delegato di Eni in audizione alla Camera attacca le politiche green e le sanzioni al gas russo: «Distruggono il settore, nessuno ci ha aiutato ma non licenziamo». Intanto, le riserve energetiche sono ai minimi. Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, davanti alla Commissione Attività produttive della Camera, sceglie il linguaggio della lama: «L’Europa ha fatto di tutto per distruggere la chimica». Aggiunge il passaggio «ce lo dice in faccia: dovete portare via l’industria chimica dall’Europa». Una frase che, nel palazzo romano suona come una sirena dentro una fabbrica abbandonata. Perché la chimica non è un vecchio capannone arrugginito da chiudere con un lucchetto. 🔗 Leggi su Laverita.info
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