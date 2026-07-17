Descalzi a gamba tesa sull’Europa | Ha ucciso l’industria chimica

Notizia in breve

L’amministratore delegato di Eni ha accusato l’Europa di aver danneggiato l’industria chimica, affermando che le politiche green e le sanzioni sul gas russo stanno distruggendo il settore. Durante un’udienza alla Camera, ha sottolineato che nessuno ha offerto aiuto e ha aggiunto che, nonostante le difficoltà, l’azienda non ha licenziato lavoratori.