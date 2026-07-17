Delirio social di Ilaria Salis su Roggero e chi lo difende | Giustizia da fascisti perché italiano bianco e di classe media

Da secoloditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ilaria Salis ha commentato sui social accusando chi difende Roggero di voler ottenere giustizia per motivi legati a nazionalità, colore della pelle e classe sociale, definendoli “fascisti”. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni sui social, dove si è evidenziato un tono polemico e accusatorio. Salis si mantiene coerente con le sue posizioni, anche se sono state criticate per il loro approccio ideologico.

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Non si smentisce mai Ilaria Salis, a cui comunque va riconosciuta una granitica coerenza veementemente ideologica delle sue posizioni e dichiarazioni. Peccato che affondino le radici sempre dalla parte sbagliata della barricata (almeno a nostro giudizio). Eh sì, perché specialmente se c’è da salire in cattedra e impartire lezioni di moralismo spicciolo, l’europarlamentare di Avs non manca di intervenire via social. E non manca di presenziare online, naturalmente, sul drammatico caso del gioielliere settantaduenne Mario Roggero – condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori che avevano minacciato la sua famiglia – e riesce nell’impresa di trasformare una tragedia umana in un manifesto di delirante propaganda ideologica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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