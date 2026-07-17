Dati Invalsi Caso M5S sulle carenze | Servirebbero più docenti classi meno numerose più tempo pieno e interventi mirati nelle scuole

Notizia in breve

Il Movimento 5 Stelle ha diffuso un comunicato stampa in cui evidenzia i risultati degli Invalsi 2026, indicando che le carenze nelle scuole sono evidenti. Si parla di bisogno di più insegnanti, classi meno numerose, maggiori ore di tempo pieno e interventi specifici. L’attenzione si concentra sulla tenuta degli apprendimenti di base e sulle criticità emerse nei dati raccolti.