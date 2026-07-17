Dati Invalsi Caso M5S sulle carenze | Servirebbero più docenti classi meno numerose più tempo pieno e interventi mirati nelle scuole
Il Movimento 5 Stelle ha diffuso un comunicato stampa in cui evidenzia i risultati degli Invalsi 2026, indicando che le carenze nelle scuole sono evidenti. Si parla di bisogno di più insegnanti, classi meno numerose, maggiori ore di tempo pieno e interventi specifici. L’attenzione si concentra sulla tenuta degli apprendimenti di base e sulle criticità emerse nei dati raccolti.
Attraverso un comunicato stampa ufficiale, il Movimento 5 Stelle lancia un allarme sulla tenuta degli apprendimenti di base, alla luce della presentazione dei risultati degli Invalsi 2026. A prendere la parola nel documento è Antonio Caso (capogruppo pentastellato in Commissione Cultura alla Camera), che analizza i dati emersi e punta il dito contro le politiche dell'attuale Ministero dell'Istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Rivoluzione scuola. Loiano e Monghidoro, classi sdoppiate e più tempo pienoNelle scuole di Loiano e Monghidoro sono in programma alcune modifiche per il prossimo anno scolastico.
Laureati più fiduciosi (l’89% è soddisfatto) ma anche più esigenti: “Niente lavori sottopagati e più tempo libero”. I dati del Rapporto AlmalaureaL’89% dei laureati si dichiara soddisfatto del percorso universitario, secondo il Rapporto Almalaurea.