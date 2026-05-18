Rivoluzione scuola Loiano e Monghidoro classi sdoppiate e più tempo pieno

Nelle scuole di Loiano e Monghidoro sono in programma alcune modifiche per il prossimo anno scolastico. Le classi saranno suddivise in gruppi più piccoli e aumenterà il tempo dedicato alle attività diurnali, con l’introduzione del tempo pieno. Queste variazioni riguardano l’Istituto Comprensivo delle due località e sono state comunicate alle famiglie e al personale scolastico. Le decisioni sono state prese per adeguare l’offerta formativa alle esigenze di studenti e insegnanti.

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