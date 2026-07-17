Dal Mediterraneo all’Artico quale politica del mare per l’Italia Scrive Maresca
Il governo italiano sta affrontando una crisi nel diritto del mare, che coinvolge aree che vanno dal Mediterraneo all’Artico. La questione principale riguarda le azioni che può intraprendere per rispondere a questa crisi e sviluppare una politica marittima più efficace. Attualmente si discute sulle strategie e sui possibili interventi necessari per rafforzare la presenza e la competitività del Paese nelle acque internazionali.
Il punto vero in questa fase del mondo è che cosa il nostro governo può fare per reagire alla crisi del diritto del mare e costruire una politica del mare competitiva. Il diritto del mare. La vicenda dell’Iran conferma come Cina e Russia, e in una qualche misura anche gli Stati Uniti, come sempre protagonisticompetitors, restino sintonici in materia di governo marittimo, costituendo, con i loro alleati (fra i quali i Paesi arabi, la Turchia, Israele e l’India), un solido riferimento per la gestione delle crisi internazionali. Con l’intesa fra Iran e Stati Uniti (art. 5), si prende infatti atto del “risorgere” o rafforzarsi della sovranità... 🔗 Leggi su Formiche.net
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Un viaggio intorno al mondo, dalla prima all'ultima pagina. Dal Mediterraneo alle isole più remote, dalle spedizioni nell'Artico ai sentieri degli Appalachi: ogni libro è un modo diverso di partire, esplorare e guardare il mondo con occhi nuovi. Dal 11 luglio vi facebook
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