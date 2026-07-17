Dal Mediterraneo all’Artico quale politica del mare per l’Italia Scrive Maresca

Da formiche.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo italiano sta affrontando una crisi nel diritto del mare, che coinvolge aree che vanno dal Mediterraneo all’Artico. La questione principale riguarda le azioni che può intraprendere per rispondere a questa crisi e sviluppare una politica marittima più efficace. Attualmente si discute sulle strategie e sui possibili interventi necessari per rafforzare la presenza e la competitività del Paese nelle acque internazionali.

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Il punto vero in questa fase del mondo è che cosa il nostro governo può fare per reagire alla crisi del diritto del mare e costruire una politica del mare competitiva. Il diritto del mare. La vicenda dell’Iran conferma come Cina e Russia, e in una qualche misura anche gli Stati Uniti, come sempre protagonisticompetitors, restino sintonici in materia di governo marittimo, costituendo, con i loro alleati (fra i quali i Paesi arabi, la Turchia, Israele e l’India), un solido riferimento per la gestione delle crisi internazionali. Con l’intesa fra Iran e Stati Uniti (art. 5), si prende infatti atto del “risorgere” o rafforzarsi della sovranità... 🔗 Leggi su Formiche.net

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