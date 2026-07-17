Dal golden power al quantum computing la sicurezza nell’era della permacrisi raccontata da Costanzo

Notizia in breve

Mercoledì 15 luglio si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione del nuovo libro di Biagino, incentrato sui temi del golden power e del quantum computing. Durante l'evento, sono stati illustrati i rischi e le sfide legate alla sicurezza digitale e alle tecnologie emergenti. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali. La conferenza ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali.