Dal golden power al quantum computing la sicurezza nell’era della permacrisi raccontata da Costanzo
Mercoledì 15 luglio si è tenuta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione del nuovo libro di Biagino, incentrato sui temi del golden power e del quantum computing. Durante l'evento, sono stati illustrati i rischi e le sfide legate alla sicurezza digitale e alle tecnologie emergenti. Non sono stati annunciati provvedimenti o decisioni ufficiali. La conferenza ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali.
Si è svolta mercoledì 15 luglio presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione dell’ultimo libro di Biagino Costanzo “La sicurezza nell’era della permacrisi” (Il metodo di analisi e prevenzione che integra security, safety, legalità, sicurezza nazionale e cyber con un radicale cambio di paradigma) edito da Davide Falletta Editore con l’introduzione di Giacomo Stucchi e la prefazione di Umberto Saccone. Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Cesa, di ritorno dal vertice Nato di Ankara a cui ha partecipato in qualità di Presidente Delegazione Italiana presso l’Assemblea parlamentare Nato e che ha... 🔗 Leggi su Formiche.net
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