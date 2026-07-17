Ieri l'Empoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, con Popov che è tornato in gruppo. Elia e Degli Innocenti sono ancora a parte e non hanno partecipato alle sessioni di allenamento. La squadra si prepara per il prossimo campionato di Serie B, con allenamenti mattutini. Mercoledì scorso era stato concesso un giorno di riposo.

Prosegue al Centro Sportivo di Petroio a Vinci la preparazione dell’Empoli in vista del prossimo campionato di Serie B. Dopo il pomeriggio libero di mercoledì scorso, ieri la squadra è tornata ad allenarsi sia al mattino (9.30) che al pomeriggio (17.45), come accadrà anche oggi e domani, mentre domenica è in programma soltanto una seduta mattutina. Ieri, intanto, si è aggregato al gruppo anche Bogadn Popov dopo gli impegni con la Nazionale Ucraina all’Europeo Under 19, mentre continuano a lavorare a parte come da programma Elia e Degli Innocenti, alle prese con il recupero post intervento chirurgico. Per il resto, però, Pagliuca ha tutti a disposizione e anche ieri ha impegnato l’intero gruppo in esercitazioni atletiche e lavoro con la palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal Campo. Ieri è tornato in gruppo pure Popov. Elia e Degli Innocenti sempre a parte

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