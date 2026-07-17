dal 20 al 26 luglio ai giardini ducali torna orto sonoro festival

Notizia in breve

Dal 20 al 26 luglio ai Giardini Ducali di Modena si terrà la settima edizione dell’Orto Sonoro Festival. La rassegna, che si svolge nel parco storico, propone una settimana di eventi musicali che spaziano tra diversi generi. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della città e segue immediatamente il Jazz Open Festival. La manifestazione è rivolta a un pubblico di appassionati e curiosi, offrendo spettacoli dal vivo e incontri culturali.