Dal 20 al 26 luglio ai Giardini Ducali torna Orto Sonoro Festival
Dal 20 al 26 luglio ai Giardini Ducali di Modena si terrà la settima edizione dell’Orto Sonoro Festival. La rassegna, che si svolge nel parco storico, propone una settimana di eventi musicali che spaziano tra diversi generi. L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo della città e segue immediatamente il Jazz Open Festival. La manifestazione è rivolta a un pubblico di appassionati e curiosi, offrendo spettacoli dal vivo e incontri culturali.
Torna ai Giardini Ducali di Modena ’ Orto Sonoro Festival ’, in programma dal 20 al 26 luglio, riproponendo nel parco storico della città una settimana di appuntamenti che attraversano linguaggi diversi e danno immediato seguito al Jazz Open Festival. La rassegna si ripresenta con un impianto ancora più articolato, mantenendo come principio guida l’ accesso libero e gratuito a tutte le iniziative. Musica dal vivo, cinema d’autore, stand up comedy, reading, talk, dj set, proposte gastronomiche e occasioni di socialità si susseguono dal tramonto alla notte, configurando il progetto come un esperimento di convivenza culturale. Tra alberature... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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